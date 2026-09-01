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AGENDA · Gennes-Val-de-Loire

Panorama sur la Loire Rue du Comte-de-Castellane Gennes-Val-de-Loire

samedi 19 septembre 2026 · Rue du Comte-de-Castellane · Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Rue du Comte-de-Castellane
Adresse
Chênehutte-Trèves-Cunault
Ville
49350 Gennes-Val-de-Loire
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Gennes-Val-de-Loire

Panorama sur la Loire

Rue du Comte-de-Castellane Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Laissez-vous surprendre par cette vue imprenable et originale sur la Loire et le village de Chênehutte.
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Rue du Comte-de-Castellane Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04  mairie@gennesvaldeloire.fr

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English :

Let yourself be surprised by this breathtaking and original view of the Loire and the village of Chênehutte.

L’événement Panorama sur la Loire Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

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