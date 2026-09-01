Panorama sur la Loire Rue du Comte-de-Castellane Gennes-Val-de-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Rue du Comte-de-Castellane · Gennes-Val-de-Loire
Informations pratiques
Gennes-Val-de-Loire
Panorama sur la Loire
Rue du Comte-de-Castellane Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Laissez-vous surprendre par cette vue imprenable et originale sur la Loire et le village de Chênehutte.
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Rue du Comte-de-Castellane Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr
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English :
Let yourself be surprised by this breathtaking and original view of the Loire and the village of Chênehutte.
L’événement Panorama sur la Loire Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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