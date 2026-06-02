Papatef à la Maison des Metallos La Maison des Métallos Paris
Papatef à la Maison des Metallos La Maison des Métallos Paris samedi 20 juin 2026.
Véritable homme-orchestre, Papatef mêle improvisations de batterie, instants de percussions, phases de DJing et chant pour faire entrer son auditoire en transe ! Son projet solo déploie un groove hypnotique, clin d’œil à ses multiples aventures musicales : Bumcello (avec Vincent Segal), CongopunQ, ou encore ses collaborations avec Matthieu Chedid (-M-), Gotan Project et Natalia Lafourcade. Tel un DJ de la batterie, Papatef façonne en direct un son généreux et festif, taillé pour danser. Une soirée unique, pleine d’énergie et d’invention, pour clôturer cette carte blanche de La Comète sur une note… percussive !
Pour clore en beauté leur Carte blanche à l’occasion de leurs dix ans, La Comète invite Cyril Atef – alias Papatef – pour un live percussif et jubilatoire dans le Hall de la Maison des Métallos !
Le samedi 20 juin 2026
de 20h30 à 23h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T23:30:00+02:00
fin : 2026-06-21T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T20:30:00+02:00_2026-06-20T23:30:00+02:00
La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris
Afficher la carte du lieu La Maison des Métallos et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Ateliers de l’art culinaire au Moyen Âge La Conciergerie Paris 2 juin 2026
- Sur les traces de Denise Bernot : au cœur des études birmanes BULAC Paris 2 juin 2026
- La tournée des échoppes ! La Conciergerie de Paris PARIS 2 juin 2026
- Le piano de Margot : Que le spectacle commence ! Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris 3 juin 2026
- Les madrigaux italiens Eglise Saint Jean Paris 3 juin 2026