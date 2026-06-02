Papatef à la Maison des Metallos La Maison des Métallos Paris

Véritable homme-orchestre, Papatef mêle improvisations de batterie, instants de percussions, phases de DJing et chant pour faire entrer son auditoire en transe ! Son projet solo déploie un groove hypnotique, clin d’œil à ses multiples aventures musicales : Bumcello (avec Vincent Segal), CongopunQ, ou encore ses collaborations avec Matthieu Chedid (-M-), Gotan Project et Natalia Lafourcade. Tel un DJ de la batterie, Papatef façonne en direct un son généreux et festif, taillé pour danser. Une soirée unique, pleine d’énergie et d’invention, pour clôturer cette carte blanche de La Comète sur une note… percussive !

Pour clore en beauté leur Carte blanche à l’occasion de leurs dix ans, La Comète invite Cyril Atef – alias Papatef – pour un live percussif et jubilatoire dans le Hall de la Maison des Métallos !

Le samedi 20 juin 2026

de 20h30 à 23h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T23:30:00+02:00

fin : 2026-06-21T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T20:30:00+02:00_2026-06-20T23:30:00+02:00

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris



Afficher la carte du lieu La Maison des Métallos et trouvez le meilleur itinéraire

