Papillons et orchidées Trésors des pelouses calcaires

Aubrives Ardennes

Gratuit

2026-04-18

Entre orchidées sauvages et envols de papillons, venez arpenter et découvrir des pelouses calcaires, des milieux naturels riches et colorés. De formes et de couleurs variées, de nombreux papillons trouvent refuge dans ces prairies et pelouses sèches, véritables havres de biodiversité.Laissez-vous guider lors d’une balade ludique et accessible à tous pour observer les papillons. Rendez-vous Aubrives . Lieu précis communiqué lors de l’inscription. Horaires 14h à 17h. GRATUIT et ouvert à tous. Inscription Obligatoire au PNRA (Parc Naturel Régional des Ardennes) au 03 24 42 90 57

Aubrives 08320 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 90 57

English :

From wild orchids to soaring butterflies, come and discover the rich and colorful natural environment of limestone lawns. With their varied shapes and colors, many butterflies find refuge in these meadows and dry grasslands, true havens of biodiversity.let us guide you on a fun and accessible walk to observe butterflies. Meeting point Aubrives . Exact location to be communicated upon registration. Times: 2pm to 5pm. FREE and open to all. Registration: Mandatory at PNRA (Parc Naturel Régional des Ardennes) on 03 24 42 90 57

