Soirée Quizz à l’Atelier de la Brasserie L’Atelier de la Brasserie Aubrives

Soirée Quizz à l’Atelier de la Brasserie

L’Atelier de la Brasserie 6 rue de la Brasserie Aubrives Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Venez tester vos connaissances et passer un excellent moment entre amis lors de cette prochaine Soirée Quizz ! Quand ? Le vendredi 17 avril, à partir de 19h30. Où ? À l’atelier de la brasserie à Aubrives. Quoi ? Une ambiance conviviale et décontractée garantie pour un bon moment de partage. Comment ? C’est gratuit et sans inscription ! Venez seul ou en équipe, l’important est de participer.Nous vous attendons nombreux pour une soirée pleine de questions, de rires et de bonne humeur !

L’Atelier de la Brasserie 6 rue de la Brasserie Aubrives 08320 Ardennes Grand Est labrasserieaubrives@gmail.com

English :

Come and test your knowledge and have a great time with friends at the next Soirée Quizz! When is it? Friday, April 17, from 7.30pm. Where? At the Atelier de la Brasserie in Aubrives. What? A friendly, relaxed atmosphere guaranteed for a good time of sharing. How? It’s free and there’s no registration! Come alone or in a team, the important thing is to participate, and we look forward to seeing you there for an evening full of questions, laughter and good humor!

L’événement Soirée Quizz à l’Atelier de la Brasserie Aubrives a été mis à jour le 2026-02-19 par Ardennes Tourisme