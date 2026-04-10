Soirée Cabaret Rue Francis Poulenc Aubrives

Aubrives

Soirée Cabaret

Rue Francis Poulenc Complexe polyvalent d’Aubrives Aubrives Ardennes

Tarif : 48 – 48 – 48 EUR

Tarif de base plein tarif

Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Le 2 mai, le Complexe Polyvalent d’Aubrives se transformera en un lieu de fête vibrant pour accueillir une Soirée Cabaret exceptionnelle. Montez à bord pour un voyage spectaculaire en compagnie de la Troupe En Vogue New Generation ! La troupe En Vogue New Generation se sont des transformistes qui vous embarqueront pour une Soirée Cabaret digne des Soirées Parisiennes. Des plumes, des strass et des paillettes, le tout accompagné d’un délicieux repas conçu pour ravir vos papilles. C’est l’occasion idéale de partager un moment de convivialité et d’émerveillement. Repas festif * Apéritif offert * Médaillon de foie gras maison et sa confiture d’oignons. * Émincé de veau à la crème de morilles avec pommes de terre sarladaises. * Assiette de fromages et salade verte. * Délices au chocolat. Attention Places Limitées !! Réservation obligatoire avant le 25 avril 2026.

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Rue Francis Poulenc Complexe polyvalent d’Aubrives Aubrives 08320 Ardennes Grand Est +33 6 89 03 73 26 crea.events08@gmail.com

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English :

On May 2, the Complexe Polyvalent d’Aubrives will be transformed into a vibrant party venue to host an exceptional Cabaret Evening. Climb aboard for a spectacular journey in the company of the En Vogue New Generation troupe! The En Vogue New Generation troupe are transformers who will take you on a Cabaret Evening worthy of Parisian Soirées. Feathers, rhinestones and glitter, all accompanied by a delicious meal designed to delight your taste buds. It’s the perfect opportunity to share a moment of conviviality and wonder. Festive meal: * Complimentary aperitif * Home-made foie gras medallion with onion jam. * Sliced veal with morel cream and Sarlat potatoes. * Cheese platter and green salad. * Chocolate delights. Attention: Places are limited! Reservations required before April 25, 2026.

L’événement Soirée Cabaret Aubrives a été mis à jour le 2026-04-08 par Ardennes Tourisme