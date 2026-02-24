Papillons et orchidées: trésors des pelouses calcaires

Aubrives Ardennes

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

2026-04-18

Entre orchidées sauvages et envols de papillons, partez à la découverte des pelouses calcaires, des milieux naturels riches et colorés. De formes et de couleurs variées, de nombreux papillons trouvent refuge dans ces prairies et pelouses sèches, véritables havres de biodiversité. En partenariat avec la SHNA RDV est donné sur le Parking de l’ancien restaurant Le Point du Jour . Parking situé le long de la RD8051 entre la cuvette d’Aubrives les chalets et le rond-point de Foisches Réservation obligatoire auprès de la Maison du Parc naturel régional des Ardennes

Aubrives 08320 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 90 57 accueil@parc-naturel-ardennes.fr

English :

From wild orchids to soaring butterflies, discover limestone lawns, rich and colorful natural environments. With their varied shapes and colors, many butterflies find refuge in these meadows and dry grasslands, true havens of biodiversity. In partnership with SHNA, the meeting point is the parking lot of the former Le Point du Jour restaurant. Parking along the RD8051 between the Aubrives les chalets basin and the Foisches traffic circle. Reservations required at the Maison du Parc naturel régional des Ardennes

