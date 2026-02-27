Pâques au Pinail ! Vouneuil-sur-Vienne

Pâques au Pinail !

Pour Pâques, participez à une chasse nature sur la réserve et découvrez les petites bêtes du Pinail !

Rendez-vous au chalet d’accueil de la réserve le mardi 07 avril à 14 h 30.

Activité gratuite sur inscription sur HelloAsso.

Tenue adaptée aux conditions météo (bottes recommandées par temps humide).

Chiens interdits même tenus en laisse.

Renseignements auprès de GEREPI au 05.49.85.65.03 ou sur [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org) .

