Pâques au Pinail ! Vouneuil-sur-Vienne

La Rodrie Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne Vienne
Pour Pâques, participez à une chasse nature sur la réserve et découvrez les petites bêtes du Pinail !
Rendez-vous au chalet d’accueil de la réserve le mardi 07 avril à 14 h 30.
Activité gratuite sur inscription sur HelloAsso.
Tenue adaptée aux conditions météo (bottes recommandées par temps humide).
Chiens interdits même tenus en laisse.
Renseignements auprès de GEREPI au 05.49.85.65.03 ou sur [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org) .
