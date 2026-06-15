Parade Accoules Sax 14 juillet Paradou Place Charloun Rieu Paradou
Parade Accoules Sax 14 juillet Paradou Place Charloun Rieu Paradou mardi 14 juillet 2026.
Paradou
Parade Accoules Sax 14 juillet Paradou
Mardi 14 juillet 2026 à partir de 12h.
Défilé à partir de 12h. Place Charloun Rieu Centre-Ville Paradou Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 12:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Pour célébrer le 14 juillet, la mairie du Paradou a choisi de faire sonner la fête autrement dès midi, la fanfare Accoules Sax envahit le cœur du village, transformant celui-ci en piste de danse improvisée
New Orléans, funk, Miles Davis et James Brown la fête nationale prend des couleurs musicales inattendues. .
Place Charloun Rieu Centre-Ville Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 54 01 accueil@mairie-du-paradou.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To celebrate 14 July, the Paradou town hall has decided to mark the occasion in a different way: from midday onwards, the Accoules Sax brass band will take over the heart of the village, turning it into an impromptu dance floor
L’événement Parade Accoules Sax 14 juillet Paradou Paradou a été mis à jour le 2026-06-15 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
À voir aussi à Paradou (Bouches-du-Rhône)
- Fête de la Musique au Paradou Place Charloun Rieu Paradou 21 juin 2026
- Balade théâtrale Soirée En attendant Marcel Paradou Place Charloun Rieu Paradou 25 juillet 2026
- Soirée Jazz Manouche au Theâtre de Vedure du Paradou Place Charloun Rieu Paradou 4 août 2026
- Voyage au bout du monde Spectacle marionettes au Paradou Salle Polyvalente Paradou Paradou 28 août 2026