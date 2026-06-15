Parade Accoules Sax 14 juillet Paradou Place Charloun Rieu Paradou

Paradou

Parade Accoules Sax 14 juillet Paradou

Mardi 14 juillet 2026 à partir de 12h.

Défilé à partir de 12h. Place Charloun Rieu Centre-Ville Paradou Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 12:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Pour célébrer le 14 juillet, la mairie du Paradou a choisi de faire sonner la fête autrement dès midi, la fanfare Accoules Sax envahit le cœur du village, transformant celui-ci en piste de danse improvisée

New Orléans, funk, Miles Davis et James Brown la fête nationale prend des couleurs musicales inattendues. .

Place Charloun Rieu Centre-Ville Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 54 01 accueil@mairie-du-paradou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate 14 July, the Paradou town hall has decided to mark the occasion in a different way: from midday onwards, the Accoules Sax brass band will take over the heart of the village, turning it into an impromptu dance floor

L’événement Parade Accoules Sax 14 juillet Paradou Paradou a été mis à jour le 2026-06-15 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles