Soirée Jazz Manouche au Theâtre de Vedure du Paradou Place Charloun Rieu Paradou
Soirée Jazz Manouche au Theâtre de Vedure du Paradou Place Charloun Rieu Paradou mardi 4 août 2026.
Paradou
Soirée Jazz Manouche au Theâtre de Vedure du Paradou
Mardi 4 août 2026 à partir de 19h30. Place Charloun Rieu Centre-Ville Paradou Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Dans l’écrin du théâtre de verdure du Paradou, le collectif Swing du Sud propose le 4 Août une soirée de jazz manouche à nulle autre pareille
Dans l’esprit de Django Reinhardt, ces musiciens jouent comme on respire et improvisent comme on raconte une histoire. Chaque concert est unique, construit dans l’instant .
Place Charloun Rieu Centre-Ville Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 54 01 accueil@mairie-du-paradou.fr
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English :
On 4 August, in the idyllic setting of the Paradou open-air theatre, the Swing du Sud collective presents an evening of gypsy jazz like no other
L’événement Soirée Jazz Manouche au Theâtre de Vedure du Paradou Paradou a été mis à jour le 2026-06-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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