Fort-Mahon-Plage

Parade de Noël et spectacle pyromusical

Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-29

fin : 2026-12-29

Date(s) :

2026-12-29

Venez assister à la grande parade de Noël constituée de plusieurs chars illuminés, réalisés par l’association les Chars en Fête. en partenariat avec le Casino et la Mairie de Fort-Mahon-Plage.

Départ de la Mairie de Fort Mahon Plage à la tombée de la nuit, cortège illuminé qui défilera dans l’avenue de la Plage.

Spectacle pyromusical à l’arrivée des chars sur le front de mer.

Venez assister à la grande parade de Noël constituée de plusieurs chars illuminés, réalisés par l’association les Chars en Fête. en partenariat avec le Casino et la Mairie de Fort-Mahon-Plage.

Départ de la Mairie de Fort Mahon Plage à la tombée de la nuit, cortège illuminé qui défilera dans l’avenue de la Plage.

Spectacle pyromusical à l’arrivée des chars sur le front de mer. .

Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00

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English :

Come and watch the grand Christmas parade of illuminated floats, created by the Chars en Fête association in partnership with the Casino and the Mairie de Fort-Mahon-Plage.

Departing from the Mairie de Fort Mahon Plage at dusk, the illuminated procession parades down the Avenue de la Plage.

Pyromusical show at the arrival of the floats on the seafront.

L’événement Parade de Noël et spectacle pyromusical Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2022-09-16 par OT DE FORT MAHON