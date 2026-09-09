Informations pratiques

Saverne

Parade de tracteurs lumineux

Centre ville Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-04

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-04

Les Jeunes Agriculteurs du canton de Saverne vous donnent rendez-vous les 4 & 5 décembre pour une parade pas comme les autres !

Au programme des tracteurs magnifiquement décorés et illuminés, de la musique, de la bonne humeur et surtout un moment convivial à partager tous ensemble !

Venez nombreux encourager et soutenir nos jeunes agriculteurs et profiter de cette belle parade qui promet d’en mettre plein les yeux ! .

Centre ville Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47 contact@tourisme-saverne.fr

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English :

L’événement Parade de tracteurs lumineux Saverne a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme de Saverne et sa région