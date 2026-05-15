Parade des géants d’ici et d’ailleurs Douai
Parade des géants d’ici et d’ailleurs Douai samedi 11 juillet 2026.
Douai
Parade des géants d’ici et d’ailleurs
Place d’Armes Douai Nord
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Imaginez des figures titanesques, s’élevant à plusieurs mètres de hauteur, déambulant gracieusement dans les rues historiques de Douai. Ce n’est pas seulement un défilé, c’est une véritable immersion dans le folklore local où les célèbres Gayant (le père, la mère et leurs trois enfants) accueillent leurs cousins venus d’ici et d’ailleurs.
Entre les musiques entraînantes, les porteurs qui font danser ces colosses d’osier et la foule joyeuse, l’énergie est contagieuse.
Imaginez des figures titanesques, s’élevant à plusieurs mètres de hauteur, déambulant gracieusement dans les rues historiques de Douai. Ce n’est pas seulement un défilé, c’est une véritable immersion dans le folklore local où les célèbres Gayant (le père, la mère et leurs trois enfants) accueillent leurs cousins venus d’ici et d’ailleurs.
Entre les musiques entraînantes, les porteurs qui font danser ces colosses d’osier et la foule joyeuse, l’énergie est contagieuse. .
Place d’Armes Douai 59500 Nord Hauts-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Imagine titanic figures, several meters high, gracefully strolling through the historic streets of Douai. It’s not just a parade, it’s a real immersion in local folklore as the famous Gayants (father, mother and their three children) welcome their cousins from near and far.
Between the lively music, the porters who make these wicker colossi dance and the joyful crowd, the energy is contagious.
L’événement Parade des géants d’ici et d’ailleurs Douai a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Douaisis
À voir aussi à Douai (Nord)
- Tandem Scène Nationale Mon petit coeur imbécile Douai 20 mai 2026
- Sophr’arbre au parc Fenain Douai 23 mai 2026
- Course de garçons de café Douai 23 mai 2026
- Jeu : Que nous racontent les œuvres ?, Musée de la Chartreuse, Douai 23 mai 2026
- Nuit européenne des musées 2026 Le musée de la Chartreuse Douai 23 mai 2026