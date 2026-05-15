Douai

Parade des géants d’ici et d’ailleurs

Place d’Armes Douai Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Imaginez des figures titanesques, s’élevant à plusieurs mètres de hauteur, déambulant gracieusement dans les rues historiques de Douai. Ce n’est pas seulement un défilé, c’est une véritable immersion dans le folklore local où les célèbres Gayant (le père, la mère et leurs trois enfants) accueillent leurs cousins venus d’ici et d’ailleurs.

Entre les musiques entraînantes, les porteurs qui font danser ces colosses d’osier et la foule joyeuse, l’énergie est contagieuse.

Imaginez des figures titanesques, s’élevant à plusieurs mètres de hauteur, déambulant gracieusement dans les rues historiques de Douai. Ce n’est pas seulement un défilé, c’est une véritable immersion dans le folklore local où les célèbres Gayant (le père, la mère et leurs trois enfants) accueillent leurs cousins venus d’ici et d’ailleurs.

Entre les musiques entraînantes, les porteurs qui font danser ces colosses d’osier et la foule joyeuse, l’énergie est contagieuse. .

Place d’Armes Douai 59500 Nord Hauts-de-France

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English :

Imagine titanic figures, several meters high, gracefully strolling through the historic streets of Douai. It’s not just a parade, it’s a real immersion in local folklore as the famous Gayants (father, mother and their three children) welcome their cousins from near and far.

Between the lively music, the porters who make these wicker colossi dance and the joyful crowd, the energy is contagious.

L’événement Parade des géants d’ici et d’ailleurs Douai a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Douaisis