Parade lumineuse de Noël Guémar
samedi 19 décembre 2026 · Guémar
Informations pratiques
Guémar
Parade lumineuse de Noël
place de la mairie Guémar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-19 17:00:00
fin : 2026-12-19
Date(s) :
2026-12-19 2026-12-20
Les familles de la commune animent une parade lumineuse dans l’ambiance magique du marché de Noël.
Dans le cadre du marché de Noël de Guémar, profitez de la grande parade lumineuse regroupant environs 60 participants qui défileront dans la rue principale, le samedi et le dimanche aux alentours de 17h. 0 .
place de la mairie Guémar 68970 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com
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English :
Local families lead a light parade in the magical atmosphere of the Christmas market.
L’événement Parade lumineuse de Noël Guémar a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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