Parade lumineuse La revue de bal Centre-ville de Flers Flers

Informations pratiques

Flers

Parade lumineuse La revue de bal

Centre-ville de Flers Arrivée place Saint-Germain Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 17:30:00

fin : 2026-12-06 18:45:00

Date(s) :

2026-12-06

Profitez de la féérique parade lumineuse La revue de bal présentée par la Compagnie Remue-Ménage, dans le cadre des Emmitou’Flers.

Détails à venir… .

Centre-ville de Flers Arrivée place Saint-Germain Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75

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English : Parade lumineuse La revue de bal

L’événement Parade lumineuse La revue de bal Flers a été mis à jour le 2026-07-23 par Flers agglo