Parade lumineuse La revue de bal Centre-ville de Flers Flers
dimanche 6 décembre 2026 · Centre-ville de Flers · Flers
Informations pratiques
Flers
Parade lumineuse La revue de bal
Centre-ville de Flers Arrivée place Saint-Germain Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 17:30:00
fin : 2026-12-06 18:45:00
Date(s) :
2026-12-06
Profitez de la féérique parade lumineuse La revue de bal présentée par la Compagnie Remue-Ménage, dans le cadre des Emmitou’Flers.
Détails à venir… .
Centre-ville de Flers Arrivée place Saint-Germain Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75
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English : Parade lumineuse La revue de bal
L’événement Parade lumineuse La revue de bal Flers a été mis à jour le 2026-07-23 par Flers agglo
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