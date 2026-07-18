Paradise Lost (Lies unopened beside me) _ Ben Duke Théâtre de la Ville – Abbesses Paris
mardi 10 novembre 2026 · Théâtre de la Ville - Abbesses · Paris
Informations pratiques
Vous est-il déjà arrivé, demande Ben Duke, de créer quelque chose – un enfant, un jardin ou un avion en papier – pour le voir partir en vrille ? Supposant que même Dieu doit partager ce sentiment – vu l’état de sa création – Ben Duke n’hésite pas à l’incarner sur scène, fort de son humour aussi malin que bienveillant. Mais il incarne aussi Lucifer. Il joue Adam. Et Ève ! À tout cela, sa source d’inspiration est un chef-d’oeuvre majeur de la littérature anglaise du XVIIe siècle : Paradise Lost de John Milton, un poème épique de milliers de vers qui pose un regard philosophique et humaniste sur l’expulsion du Paradis. La presse anglaise commente : « Ce portrait de Dieu est si drôle et étrangement noble que même l’athée le plus endurci aura du mal à lui résister. »
Thomas Hahn
C’est ici que tout commence : le grand humaniste de la danse britannique fait sa comédie divine.
Du mardi 10 novembre 2026 au dimanche 15 novembre 2026 :
payant
Ouverture de billetterie le 01/09/2026 à 12h
Cartes et cartes -30 ans et étudiants, achetez vos places
En anglais
Surtitré en français.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-10T01:00:00+01:00
fin : 2026-11-16T00:59:59+01:00
Date(s) :
Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses 75018 Paris
+33142742277
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