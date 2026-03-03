Paradome – Open air électro, Place de la Déportation à Pau, Pau

Paradome – Open air électro Dimanche 21 juin, 19h00 Place de la Déportation à Pau Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Après la place Clemenceau le samedi 9 mai, c’est au tour de la place de la Déportation de se transformer le temps d’une soirée. Ici, la musique prend possession de l’espace et invite à vivre la nuit autrement. Paradome c’est une expérience unique où énergie, danse et partage se vivent autrement, intensément, et toujours là où vous ne l’attendiez pas.

L’Association du Bon Roi Henri présente :

18h00-19h15 : Lebigg

19h15-20h30 : Ray Diggin

20h30-21H45 : Ovnam

21h45-22h45 : Cyko

22h45-00h : Alex Owl

Place de la Déportation à Pau Place de la Déportation, Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Entre le Parlement de Navarre et le château natal d’Henri IV, la place de la déportation offre un point de vue incontournable sur les Pyrénées. Elle accueille également les cérémonies du souvenir et les touristes.

Après la place Clemenceau le samedi 9 mai, c’est au tour de la place de la Déportation de se transformer le temps d’une soirée. Ici, la musique prend possession de l’espace et invite à vivre la nuit …

© Cyril Garrabos – Ville de Pau