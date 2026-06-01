La Croix-en-Touraine

Parc en fête Autour des sens

Rue Édouard André La Croix-en-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Parc en Fête Autour des sens

Rendez-vous pour la nouvelle édition de Parc en Fête Autour des sens dimanche 7 juin 2026 de 9h à 18h dans le Parc Edouard André. Au programme animations musicales, conférences, ateliers, jeux, restauration, buvette tout au long de la journée.

Parc en Fête Autour des sens

Rendez-vous pour la nouvelle édition de Parc en Fête Autour des sens dimanche 7 juin 2026 de 9h à 18h dans le Parc Edouard André. Au programme animations musicales, conférences, ateliers, jeux, restauration, buvette tout au long de la journée. .

Rue Édouard André La Croix-en-Touraine 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 64 65 evenements@lacroixentouraine.fr

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English :

Parc en fête Nature festival in La Croix-en-Touraine at Edouard André Park, with workshops, exhibitions, music, snack bar and refreshments, wooden games and children’s activities.

L’événement Parc en fête Autour des sens La Croix-en-Touraine a été mis à jour le 2026-05-30 par OFFICE AMBOISE