Parc en fête Autour des sens La Croix-en-Touraine
Parc en fête Autour des sens La Croix-en-Touraine dimanche 7 juin 2026.
La Croix-en-Touraine
Parc en fête Autour des sens
Rue Édouard André La Croix-en-Touraine Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Parc en Fête Autour des sens
Rendez-vous pour la nouvelle édition de Parc en Fête Autour des sens dimanche 7 juin 2026 de 9h à 18h dans le Parc Edouard André. Au programme animations musicales, conférences, ateliers, jeux, restauration, buvette tout au long de la journée.
Parc en Fête Autour des sens
Rendez-vous pour la nouvelle édition de Parc en Fête Autour des sens dimanche 7 juin 2026 de 9h à 18h dans le Parc Edouard André. Au programme animations musicales, conférences, ateliers, jeux, restauration, buvette tout au long de la journée. .
Rue Édouard André La Croix-en-Touraine 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 64 65 evenements@lacroixentouraine.fr
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English :
Parc en fête Nature festival in La Croix-en-Touraine at Edouard André Park, with workshops, exhibitions, music, snack bar and refreshments, wooden games and children’s activities.
L’événement Parc en fête Autour des sens La Croix-en-Touraine a été mis à jour le 2026-05-30 par OFFICE AMBOISE
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