AGENDA · Bruz
Parc en Folie Rennes parc expo Bruz
mercredi 21 octobre 2026 · Rennes parc expo · Bruz
Informations pratiques
Parc en Folie, le plus grand parc de jeux éphémère de l’ouest est de retour au Rennes parc expo pour les vacances de la Toussaint ! 10 000m² de structures gonflables sous halls couverts, parcours géants, toboggans vertigineux pour vous amuser en famille ou entre amis.
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