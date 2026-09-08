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AGENDA · Bruz

Parc en Folie Rennes parc expo Bruz

mercredi 21 octobre 2026 · Rennes parc expo · Bruz

Parc en Folie Rennes parc expo Bruz

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
10:00
Heure de fin
19:00
Lieu
Rennes parc expo
Adresse
2, La Haie Gautrais
Ville
35170 Bruz
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
8€ en ligne, sur place 9.50€ enfants et 8.50€ adultes.

Parc en Folie, le plus grand parc de jeux éphémère de l’ouest est de retour au Rennes parc expo pour les vacances de la Toussaint ! 10 000m² de structures gonflables sous halls couverts, parcours géants, toboggans vertigineux pour vous amuser en famille ou entre amis.

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