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Parc en Livres, Parc François Billoux, Marseille

mardi 20 octobre 2026 · Parc François Billoux · Marseille

Parc en Livres, Parc François Billoux, Marseille

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Lieu
Parc François Billoux
Adresse
246 rue de Lyon, 13015 Marseille
Ville
13015 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Parc en Livres Mardi 20 octobre, 10h00 Parc François Billoux Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T10:00:00+02:00 – 2026-10-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-20T10:00:00+02:00 – 2026-10-20T16:30:00+02:00

Grande fête du livre au Parc François Billoux en collaboration avec la Mairie du 15/16-ème arrondissement, la ligue13, Acelem et les bibliothèques.
Au programme :

  • Bibliothèque en plein air, lectures et jeux autour du livre
  • Eveil musical pour les tout-petits
  • Ateliers d’illustrations
  • Atelier reliure,
  • Ateliers scientifiques
  • Jeux de société et jeux adaptés
  • Spectacle

Pour les groupes, il est nécessaire de réserver .
Renseignements, inscriptions : 04 91 14 61 04

Parc François Billoux 246 rue de Lyon, 13015 Marseille Marseille 13015 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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