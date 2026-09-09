Parc en Livres, Parc François Billoux, Marseille

Informations pratiques

Parc en Livres Mardi 20 octobre, 10h00 Parc François Billoux Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-20T10:00:00+02:00 – 2026-10-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-20T10:00:00+02:00 – 2026-10-20T16:30:00+02:00

Grande fête du livre au Parc François Billoux en collaboration avec la Mairie du 15/16-ème arrondissement, la ligue13, Acelem et les bibliothèques.

Au programme :

Bibliothèque en plein air, lectures et jeux autour du livre

Eveil musical pour les tout-petits

Ateliers d’illustrations

Atelier reliure,

Ateliers scientifiques

Jeux de société et jeux adaptés

Spectacle

Pour les groupes, il est nécessaire de réserver .

Renseignements, inscriptions : 04 91 14 61 04

Parc François Billoux 246 rue de Lyon, 13015 Marseille Marseille 13015 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Événement des bibliothèques de Marseille

Ville de Marseille