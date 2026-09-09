Parc en Livres, Parc François Billoux, Marseille
mardi 20 octobre 2026 · Parc François Billoux · Marseille
Informations pratiques
Parc en Livres Mardi 20 octobre, 10h00 Parc François Billoux Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T10:00:00+02:00 – 2026-10-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-20T10:00:00+02:00 – 2026-10-20T16:30:00+02:00
Grande fête du livre au Parc François Billoux en collaboration avec la Mairie du 15/16-ème arrondissement, la ligue13, Acelem et les bibliothèques.
Au programme :
- Bibliothèque en plein air, lectures et jeux autour du livre
- Eveil musical pour les tout-petits
- Ateliers d’illustrations
- Atelier reliure,
- Ateliers scientifiques
- Jeux de société et jeux adaptés
- Spectacle
Pour les groupes, il est nécessaire de réserver .
Renseignements, inscriptions : 04 91 14 61 04
Parc François Billoux 246 rue de Lyon, 13015 Marseille Marseille 13015 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Événement des bibliothèques de Marseille
Ville de Marseille
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