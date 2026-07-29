PARC PALAUDA OUVERTURE Thuir
mercredi 29 juillet 2026 · Thuir
Informations pratiques
Thuir
PARC PALAUDA OUVERTURE
9006 Avenue Ecoiffier Thuir Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:00:00
fin : 2026-08-29 12:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Le parc de la Villa Palauda vous ouvre ses portes tout l’été !
C’est un moment que beaucoup attendaient le parc s’apprête à devenir votre nouveau rendez-vous de l’été !
Après le passage de la tempête Nils, la sécurité était notre priorité abs…
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9006 Avenue Ecoiffier Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 67
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English :
The Villa Palauda Park is open all summer long!
It’s a moment many have been waiting for: the park is set to become your new summer hotspot!
After Storm Nils passed through, safety was our top priority…
L’événement PARC PALAUDA OUVERTURE Thuir a été mis à jour le 2026-07-27 par OTI ASPRES-THUIR
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