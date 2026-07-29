Informations pratiques

Thuir

PARC PALAUDA OUVERTURE

9006 Avenue Ecoiffier Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 09:00:00

fin : 2026-08-29 12:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Le parc de la Villa Palauda vous ouvre ses portes tout l’été !

​C’est un moment que beaucoup attendaient le parc s’apprête à devenir votre nouveau rendez-vous de l’été !

​Après le passage de la tempête Nils, la sécurité était notre priorité abs…

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9006 Avenue Ecoiffier Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 67

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English :

The Villa Palauda Park is open all summer long!

It’s a moment many have been waiting for: the park is set to become your new summer hotspot!

After Storm Nils passed through, safety was our top priority…

L’événement PARC PALAUDA OUVERTURE Thuir a été mis à jour le 2026-07-27 par OTI ASPRES-THUIR