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PARC PALAUDA OUVERTURE Thuir

mercredi 29 juillet 2026 · Thuir

PARC PALAUDA OUVERTURE Thuir

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
9006 Avenue Ecoiffier
Ville
66300 Thuir
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Thuir

PARC PALAUDA OUVERTURE

9006 Avenue Ecoiffier Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:00:00
fin : 2026-08-29 12:30:00

Date(s) :
2026-07-29

Le parc de la Villa Palauda vous ouvre ses portes tout l’été !
​C’est un moment que beaucoup attendaient le parc s’apprête à devenir votre nouveau rendez-vous de l’été !

​Après le passage de la tempête Nils, la sécurité était notre priorité abs…
  .

9006 Avenue Ecoiffier Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 67 

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English :

The Villa Palauda Park is open all summer long!
It’s a moment many have been waiting for: the park is set to become your new summer hotspot!

After Storm Nils passed through, safety was our top priority…

L’événement PARC PALAUDA OUVERTURE Thuir a été mis à jour le 2026-07-27 par OTI ASPRES-THUIR

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