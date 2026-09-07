Parcours à vélo : découverte de fresques urbaines clichoises, Pavillon Vendôme, Clichy-la-Garenne

Informations pratiques

Parcours à vélo : découverte de fresques urbaines clichoises Samedi 19 septembre, 11h00 Pavillon Vendôme Hauts-de-Seine

Gratuit sur réservation / Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Pensé comme une traversée artistique à ciel ouvert, le parcours street art du CAPS Festival revient pour sa sixième édition avec une déambulation immersive entre Clichy et les quais de Seine. Proposé en deux versions, à pied ou à vélo, cet itinéraire permet à chacun·e d’explorer les fresques à son rythme. Cette balade urbaine invite à découvrir l’identité singulière du festival à travers plus de 20 œuvres murales, réunissant figures majeures du street art, artistes émergent·es et nouvelles créations réalisées pour l’édition 2026.

Lieu du RDV : Pavillon Vendôme 2 rue du Guichet

Pavillon Vendôme 2 rue du Guichet 92110 Clichy-la-Garenne Clichy-la-Garenne 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 15 31 05 [{« type »: « link », « value »: « https://capsfestival.fr/ »}]

Circuit à vélo « Découverte de fresques urbaines clichoises »

©RentingArt/Co42