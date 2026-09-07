spectacle Le Conte d’Hiver Fitzgerald Berton, Pavillon Vendôme, Clichy-la-Garenne

Informations pratiques

spectacle Le Conte d’Hiver Fitzgerald Berton Samedi 19 septembre, 19h00 Pavillon Vendôme Hauts-de-Seine

à partir de 14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Neuf mois après l’arrivée de son ami, le roi de Sicile croit sa femme infidèle et enceinte. Sa jalousie délirante provoque drames et pertes irréparables. Seize ans plus tard, la comédie domine, réunissant les personnages vers une réconciliation inattendue, portée par quatre comédiens incarnant quinze rôles sur scène.

Pavillon Vendôme 2 rue du Guichet 92110 Clichy-la-Garenne Clichy-la-Garenne 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 15 31 05 [{« type »: « link », « value »: « http://billetterie.ville-clichy.fr »}]

Spectacle « Le Conte d’Hiver Fitzgerald Berton »

©Fitzgerald Berton