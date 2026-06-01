Parcours : ACTE#6 : Amitié et biodiversité, Château d’Espeyran, Saint-Gilles
Parcours : ACTE#6 : Amitié et biodiversité, Château d’Espeyran, Saint-Gilles vendredi 5 juin 2026.
Parcours : ACTE#6 : Amitié et biodiversité 5 – 7 juin Château d’Espeyran Gard
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
Pour la 6e édition, les Rencontres de la biosphère de Camargue reviennent les 5, 6 et 7 juin avec une programmation riche et variée.
Au programme, des balades ornithologiques, culturelles et artistiques, mais aussi des concerts, spectacles, conférences, agoras, séances bien-être, expositions, animations et ateliers, autour des thèmes de la nature, de la biodiversité et, surtout, de l’amitié, fil conducteur de cette édition 2026.
Pour plus d’informations : https://acte.bio/
Château d’Espeyran Chemin d’Espeyran, 30800 Saint-Gilles, France Saint-Gilles 30800 Gard Occitanie +33411251010 https://chateaudespeyran.fr [{« link »: « https://acte.bio/ »}] Le château d’Espeyran se pare d’un parc de plus de 13 hectares aménagé au milieu du XIXe siècle. Invitant à la rêverie, celui-ci se présente à la fois comme un parc d’agrément à l’anglaise, conservant des infrastructures liées à la vie quotidienne tels que des puits ou une noria, et à la fois comme un parc d’entraînement pour les chevaux. Aménagé dans le goût anglais, ce parc composé de bosquets, lisières, prairies engazonnées offre un écrin exceptionnel au château.
Pour la 6e édition, les Rencontres de la biosphère de Camargue reviennent les 5, 6 et 7 juin avec une programmation riche et variée.
©DR
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