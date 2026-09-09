Parcours architectural et culturel quartier Joliette-Arenc, Devant le CIRVA (samedi) – Devant le FRAC (dimanche), Marseille

samedi 19 septembre 2026 · Devant le CIRVA (samedi) - Devant le FRAC (dimanche) · Marseille

Informations pratiques

Parcours architectural et culturel quartier Joliette-Arenc 19 et 20 septembre Devant le CIRVA (samedi) – Devant le FRAC (dimanche) Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Parcours guidé entre réhabilitation du patrimoine industriel et nouvelle architecture du quartier Euroméditerranée. Découverte des structures culturelles telles que le Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques (Cirva), le Frac Sud – Cité de l’art contemporain, le Théâtre Joliette, le Cepac Silo et les Archives et bibliothèque départementales Gaston Defferre. A la fin du parcours, possibilité de visites des réserves des archives (inscription en option).

RDV : devant le CIRVA, 62 Rue de la Joliette, 13002 Marseille

M2 : Jules Guesde ou Joliette

T2 et 3 : République Dames

Bus 49 ou 55 : République Dames

Vélo : Joliette-Dunkerque

Réservation obligatoire – Nombre de places limité

Devant le CIRVA (samedi) – Devant le FRAC (dimanche) 62 rue de la Joliette 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://marseilleexperience.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0826 500 500 »}]

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