Parcours Baludik : Angers dans la tourmente, sur les traces de la Seconde Guerre mondiale, Gare d’Angers Saint Laud, Angers

Informations pratiques

Parcours Baludik : Angers dans la tourmente, sur les traces de la Seconde Guerre mondiale 18 – 20 septembre Gare d’Angers Saint Laud Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

L’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) vous propose de découvrir ou de redécouvrir, au travers d’un parcours fictif, l’histoire de la ville d’Angers pendant la Seconde Guerre mondiale.

Laissez-vous guider par les indices et résolvez les énigmes pour explorer cette histoire !

Pour débuter le parcours, rendez-vous sur le parvis de la gare d’Angers Saint-Laud.

Pour accéder au parcours, téléchargez gratuitement l’application mobile Baludik.

Gare d’Angers Saint Laud gare angers saint laud Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://baludik.fr/parcours/6205-angers-dans-la-tourmente-sur-les-traces-de-la-seconde-guerre-mondiale/

L’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) vous propose de découvrir ou de redécouvrir, au travers d’un parcours fictif, l’histoire de la ville d’Angers pendant la Seconde …

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