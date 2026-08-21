Parcours Baludik : Histoire et mémoire de la Seconde Guerre mondiale à Saint-Gobain, Rue du maréchal Foch 02410 Saint-Gobain, Saint-Gobain

Informations pratiques

Parcours Baludik : Histoire et mémoire de la Seconde Guerre mondiale à Saint-Gobain 18 – 20 septembre Rue du maréchal Foch 02410 Saint-Gobain Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

L’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) vous propose de découvrir l’histoire, les lieux et la vie pendant la Seconde Guerre mondiale à Saint-Gobain, ainsi que le souvenir des événements qui se sont déroulés à cette période.

À l’aide de documents d’archives, de documents historiques et de photographies, les élèves de l’atelier citoyenneté du collège de La Chesnoye de Saint-Gobain ont produit un parcours mêlant photographies, production audio et énigmes abordant l’occupation allemande, la vie quotidienne des habitants, les actes de résistance et la libération de Saint-Gobain, afin de découvrir le souvenir que la ville a conservé de cette période.

Laissez-vous guider par les indices et résolvez les énigmes pour explorer ce lieu !

Pour débuter le parcours, rendez-vous au monument aux morts de Saint-Gobain, rue du Maréchal Foch.

Pour accéder au parcours, téléchargez gratuitement l’application mobile Baludik.

Rue du maréchal Foch 02410 Saint-Gobain Eglise de Saint-Gobain Saint-Gobain 02410 Aisne Hauts-de-France https://baludik.fr/parcours/6359-histoire-et-memoire-de-la-seconde-guerre-mondiale-a-saint-gobain/

L’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) vous propose de découvrir l’histoire, les lieux et la vie pendant la Seconde Guerre mondiale à Saint-Gobain, ainsi que le souvenir…

©ONaCVG