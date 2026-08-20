Parcours Belsunce Baroque – Association Amis de Saint-Théodore, Église Saint-Cannat, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Cannat · Marseille
Informations pratiques
Parcours Belsunce Baroque – Association Amis de Saint-Théodore 19 et 20 septembre Église Saint-Cannat Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite guidée du Belsunce baroque : promenade en plusieurs étapes à la découverte du patrimoine méconnu du quartier (Saint-Théodore, Hôtel Hubaud, Saint-Cannat…).
Église Saint-Cannat 4 Rue des precheurs, 13001 Marseille, France Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491908547
Visite guidée du Belsunce baroque : promenade en plusieurs étapes à la découverte du patrimoine méconnu du quartier (Saint-Théodore, Hôtel Hubaud, Saint-Cannat…).
©Association Amis de Saint-Théodore
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