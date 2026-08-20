Parcours Belsunce Baroque – Association Amis de Saint-Théodore, Église Saint-Cannat, Marseille

Informations pratiques

Parcours Belsunce Baroque – Association Amis de Saint-Théodore 19 et 20 septembre Église Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée du Belsunce baroque : promenade en plusieurs étapes à la découverte du patrimoine méconnu du quartier (Saint-Théodore, Hôtel Hubaud, Saint-Cannat…).

Église Saint-Cannat 4 Rue des precheurs, 13001 Marseille, France Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491908547

Visite guidée du Belsunce baroque : promenade en plusieurs étapes à la découverte du patrimoine méconnu du quartier (Saint-Théodore, Hôtel Hubaud, Saint-Cannat…).

©Association Amis de Saint-Théodore