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Parcours Belsunce Baroque – Association Amis de Saint-Théodore, Église Saint-Cannat, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Cannat · Marseille

Parcours Belsunce Baroque – Association Amis de Saint-Théodore, Église Saint-Cannat, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Cannat
Adresse
4 Rue des precheurs, 13001 Marseille, France
Ville
13001 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Parcours Belsunce Baroque – Association Amis de Saint-Théodore 19 et 20 septembre Église Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée du Belsunce baroque : promenade en plusieurs étapes à la découverte du patrimoine méconnu du quartier (Saint-Théodore, Hôtel Hubaud, Saint-Cannat…).

Église Saint-Cannat 4 Rue des precheurs, 13001 Marseille, France Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491908547
Visite guidée du Belsunce baroque : promenade en plusieurs étapes à la découverte du patrimoine méconnu du quartier (Saint-Théodore, Hôtel Hubaud, Saint-Cannat…).

©Association Amis de Saint-Théodore

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