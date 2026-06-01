Parcours botanique des Martinets du Lézert, Les Martinets du Lézert, Le Bas Ségala

Parcours botanique des Martinets du Lézert 5 – 7 juin Les Martinets du Lézert Aveyron

Tarifs : 4 € pour les adultes, 2 € pour les enfants de plus de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Au cœur des gorges du Lézert, profitez de la fraîcheur et de la beauté d’un paysage sauvage et préservé. Cheminez le long d’un sentier botanique ponctué de fleurs sauvages, de plantes médicinales et d’essences arbustives locales, pour une immersion au plus près de la nature.

Le dimanche, laissez-vous guider lors d’une visite commentée et découvrez le savoir-faire du martelage du cuivre, un artisanat traditionnel aux gestes précis et fascinants.

Tarifs : 4 € pour les adultes, 2 € pour les enfants de plus de 12 ans.

Les Martinets du Lézert 108 chemin Le Moulin du Roc, 12200 Le Bas Ségala Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie 06 12 67 19 93 https://www.lesmartinetsdulezert.fr/ https://www.facebook.com/lesmartinetsdulezert Découvrez le patrimoine remarquable des Martinets du Lézert et le savoir-faire ancestral du battage du cuivre.

Au cœur des gorges du Lézert, profitez de la fraîcheur et de la beauté d’un paysage sauvage et préservé. Cheminez le long d’un sentier botanique ponctué de fleurs sauvages, de plantes médicinales et …

©Les Martinets du Lézert