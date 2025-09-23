Parcours choeur opéra pour tous ! Le Logis de Linières Val-du-Maine

Parcours choeur opéra pour tous !

Le Logis de Linières Château de Linières Val-du-Maine Mayenne

Tarif : 320 – 320 – 320 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:30:00

fin : 2026-07-04 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-05-31 2026-06-13 2026-06-27 2026-07-04

Parcours choeur opéra pour tous !

Parcours CHOEUR OPERA POUR TOUS avec Pauline Pelosi

Venez faire partie du chœur du prochain opéra de Juillet 2026 LES CONTES D’HOFFMANN ou suivez simplement la formation de choriste !

Pas besoin de savoir lire la musique !

5 journée de stage 10h30 13h-14h30 17h avec pianiste accompagnateur

Samedi 11 avril 2026

Dimanche 31 mai 2026

Samedi 13 juin 2026

Samedi 27 juin 2026

Samedi 4 juillet 2026

Si vous souhaitez participer à l’opéra de l’été Les Contes d’Hoffmann: du dimanche 12 au dimanche 26 juillet 2026

participation 320 € (soit 60€/Jour)

Règlement en plusieurs fois possible. .

Le Logis de Linières Château de Linières Val-du-Maine 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 6 68 08 24 92

English :

Opera choir course for all!

German :

Opernchor-Parcours für alle!

Italiano :

Corso di coro lirico per tutti!

Espanol :

Curso de coro de ópera para todos

L’événement Parcours choeur opéra pour tous ! Val-du-Maine a été mis à jour le 2025-09-23 par SUD MAYENNE