Parcours choeur opéra pour tous ! Le Logis de Linières Val-du-Maine

Le Logis de Linières Château de Linières Val-du-Maine Mayenne
Tarif : 320 – 320 – 320 EUR
Début : 2026-04-11 10:30:00
fin : 2026-07-04 17:00:00
2026-04-11 2026-05-31 2026-06-13 2026-06-27 2026-07-04
Parcours CHOEUR OPERA POUR TOUS avec Pauline Pelosi
Venez faire partie du chœur du prochain opéra de Juillet 2026 LES CONTES D’HOFFMANN ou suivez simplement la formation de choriste !
Pas besoin de savoir lire la musique !
5 journée de stage 10h30 13h-14h30 17h avec pianiste accompagnateur
Samedi 11 avril 2026
Dimanche 31 mai 2026
Samedi 13 juin 2026
Samedi 27 juin 2026
Samedi 4 juillet 2026
Si vous souhaitez participer à l’opéra de l’été Les Contes d’Hoffmann: du dimanche 12 au dimanche 26 juillet 2026
participation 320 € (soit 60€/Jour)
Règlement en plusieurs fois possible. .
Le Logis de Linières Château de Linières Val-du-Maine 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 6 68 08 24 92
