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Parcours – Cie Le Vent du Riatt, Pavillon Vauclair, Abbaye de Vauclair, Bouconville-Vauclair

dimanche 20 septembre 2026 · Pavillon Vauclair, Abbaye de Vauclair · Bouconville-Vauclair

Parcours – Cie Le Vent du Riatt, Pavillon Vauclair, Abbaye de Vauclair, Bouconville-Vauclair

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Pavillon Vauclair, Abbaye de Vauclair
Adresse
d886 - Bouconville-Vauclair
Ville
02860 Bouconville-Vauclair
Département
Aisne

Parcours – Cie Le Vent du Riatt Dimanche 20 septembre, 15h00 Pavillon Vauclair, Abbaye de Vauclair Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Pavillon Vauclair, Abbaye de Vauclair d886 – Bouconville-Vauclair Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.cc-chemindesdames.fr/ »}]
départ toutes les 6 minutes Aisne

DR

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