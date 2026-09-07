Parcours – Cie Le Vent du Riatt, Pavillon Vauclair, Abbaye de Vauclair, Bouconville-Vauclair

Informations pratiques

Parcours – Cie Le Vent du Riatt Dimanche 20 septembre, 15h00 Pavillon Vauclair, Abbaye de Vauclair Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Pavillon Vauclair, Abbaye de Vauclair d886 – Bouconville-Vauclair Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.cc-chemindesdames.fr/ »}]

départ toutes les 6 minutes Aisne

DR