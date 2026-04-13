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Parcours commenté dans le village natal de l’écrivain Alain Fournier (durée environ 1h30), Eglise place de l’Eglise, La Chapelle-d’Angillon

Parcours commenté dans le village natal de l’écrivain Alain Fournier (durée environ 1h30), Eglise place de l’Eglise, La Chapelle-d’Angillon

Parcours commenté dans le village natal de l’écrivain Alain Fournier (durée environ 1h30), Eglise place de l’Eglise, La Chapelle-d’Angillon samedi 27 juin 2026.

Lieu : Eglise place de l'Eglise

Adresse : LA CHAPELLE D'ANGILLON

Ville : 18380 La Chapelle-d'Angillon

Département : Cher

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Gratuit, don pour le CCAS accepté

Parcours commenté dans le village natal de l’écrivain Alain Fournier (durée environ 1h30) 27 et 28 juin Eglise place de l’Eglise Cher

Gratuit, don pour le CCAS accepté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T15:30:00+02:00

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Eglise (baptême de l’écrivain),cimetière la jouxtant(famille),maison du Grand Meaulnes, prison municipale (labo photos),maison natale, place du monument aux morts, lecture d’extraits du Grand Meaulnes