Parcours commenté dans le village natal de l’écrivain Alain Fournier (durée environ 1h30), Eglise place de l’Eglise, La Chapelle-d’Angillon

Parcours commenté dans le village natal de l’écrivain Alain Fournier (durée environ 1h30) 27 et 28 juin Eglise place de l’Eglise Cher

Gratuit, don pour le CCAS accepté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T15:30:00+02:00

Eglise place de l’Eglise LA CHAPELLE D’ANGILLON La Chapelle-d’Angillon 18380 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 80 65 63 76 »}, {« type »: « email », « value »: « -jherse@WANADOO.fr »}]

Eglise (baptême de l’écrivain),cimetière la jouxtant(famille),maison du Grand Meaulnes, prison municipale (labo photos),maison natale, place du monument aux morts, lecture d’extraits du Grand Meaulnes