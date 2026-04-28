La Chapelle-d’Angillon

Patrimoine Auto

Château de la Chapelle-d’Angillon La Chapelle-d’Angillon Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Patrimoine Auto Un événement d’exception au Château de La Chapelle d’Angillon pour une journée placée sous le signe de la passion automobile et du patrimoine.

Au programme de cet événement prestigieux, de nombreuses animations pour petits et grands

– Concours de la plus belle voiture

– Baptêmes passager

– Concours bruit de moteur

– Young timers

– Exposition de véhicules de collection et d’exception

Sur place, une buvette et un service de restauration permettront aux visiteurs de profiter pleinement de cette journée conviviale.

Amateurs, passionnés ou simples curieux, venez découvrir des véhicules chargés d’histoire dans un cadre exceptionnel, entre vieilles pierres et nature. 5 .

Château de la Chapelle-d’Angillon La Chapelle-d’Angillon 18380 Cher Centre-Val de Loire +33 6 85 31 40 12 jeandogny@orange.fr

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English :

Auto Heritage ? An exceptional event at Château de La Chapelle d?Angillon

On Saturday, April 12, 2025, car and history enthusiasts will meet at the Château de La Chapelle d?Angillon for an unforgettable day dedicated to vintage and exceptional vehicles.

L’événement Patrimoine Auto La Chapelle-d’Angillon a été mis à jour le 2026-04-28 par OT SAULDRE ET SOLOGNE