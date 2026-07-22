Parcours croisés Léger et Mare -Visite commentée Musée Fernand Léger André Mare Argentan
vendredi 30 octobre 2026 · Musée Fernand Léger André Mare · Argentan
Informations pratiques
Argentan
Parcours croisés Léger et Mare -Visite commentée
Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 14:30:00
fin : 2026-10-30 15:30:00
Date(s) :
2026-10-30
Découvrez l’histoire captivante de Fernand Léger et André Mare, unis par une amitié née à Argentan.
Lors de cette visite, suivez le fil de cette complicité artistique pour traverser les grands mouvements qui ont marqué le siècle dernier. Vous verrez comment ces deux amis ont développé, chacun à leur manière, une réponse unique aux défis de leur temps.
Une visite commentée tout public pour percer les secrets de leur héritage.
Droit d’entrée +2€ pour l’animation
Places limitées / Réservation conseillée .
Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 16 55 97 musee-leger-mare@argentan.fr
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English : Parcours croisés Léger et Mare -Visite commentée
L’événement Parcours croisés Léger et Mare -Visite commentée Argentan a été mis à jour le 2026-07-17 par Terres d’Argentan Intercom
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