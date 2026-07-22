UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Argentan

Parcours croisés Léger et Mare -Visite commentée Musée Fernand Léger André Mare Argentan

vendredi 30 octobre 2026 · Musée Fernand Léger André Mare · Argentan

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Musée Fernand Léger André Mare
Adresse
6 rue de l'hôtel de ville
Ville
61200 Argentan
Département
Orne
Tarif

Argentan

Parcours croisés Léger et Mare -Visite commentée

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 14:30:00
fin : 2026-10-30 15:30:00

Date(s) :
2026-10-30

Découvrez l’histoire captivante de Fernand Léger et André Mare, unis par une amitié née à Argentan.
Lors de cette visite, suivez le fil de cette complicité artistique pour traverser les grands mouvements qui ont marqué le siècle dernier. Vous verrez comment ces deux amis ont développé, chacun à leur manière, une réponse unique aux défis de leur temps.

Une visite commentée tout public pour percer les secrets de leur héritage.

Droit d’entrée +2€ pour l’animation
Places limitées / Réservation conseillée   .

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 16 55 97  musee-leger-mare@argentan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Parcours croisés Léger et Mare -Visite commentée

L’événement Parcours croisés Léger et Mare -Visite commentée Argentan a été mis à jour le 2026-07-17 par Terres d’Argentan Intercom

À voir aussi à Argentan (Orne)