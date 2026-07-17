Parcours dans le quartier de la Butte-aux-Cailles, Quartier Maison Blanche, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Quartier Maison Blanche · Paris
Informations pratiques
Parcours dans le quartier de la Butte-aux-Cailles Samedi 19 septembre, 15h00 Quartier Maison Blanche Paris
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, venez visiter le quartier de la Maison-Blanche et de la Buttes-aux-cailles !
Dans le cadre du budget participatif parisien, le Comité d’histoire de la Ville de Paris a créé plusieurs parcours de découverte du 13e arrondissement. Nous vous proposons de découvrir le quartier de la Maison-Blanche urbanisé sur le lit de la Bièvre et sur la fameuse Buttes-aux-Cailles.
Une grande partie de ce quartier est composé de cités pavillonnaires construites au début du XXe siècle pour loger les ouvriers travaillant dans les usines toutes proches, certaines sont encore conservés. Cette visite sera l’occasion de découvrir un quartier pittoresque et verdoyant qui n’a pas été affecté par l’urbanisme dévastateur des années 1960.
Retrouvez le lien d’inscription pour cet évènement :
https://www.paris.fr/evenements/jep-2026-parcours-dans-le-quartier-de-la-butte-aux-cailles-113688
Quartier Maison Blanche 41 boulevard Auguste-Blanqui, Paris 75013 Paris 75013 Paris 13e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.paris.fr/evenements/jep-2026-parcours-dans-le-quartier-de-la-butte-aux-cailles-113688 »}] [{« link »: « https://www.paris.fr/evenements/jep-2026-parcours-dans-le-quartier-de-la-butte-aux-cailles-113688 »}]
Circuit dans le quartier de la Maison-Blanche et de la Buttes-aux-cailles
© Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris
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