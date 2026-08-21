Parcours dans le village « Da una casa all’altra, sur le chemin de l’histoire », Village de Lama, Lama

Informations pratiques

Parcours dans le village « Da una casa all’altra, sur le chemin de l’histoire » 18 – 20 septembre Village de Lama Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Architecture : Parcours dans le village « Da una casa all’altra, sur le chemin de l’histoire », à la découverte des vieilles maisons du XVIIème au XIXème siècles

Village de Lama Lama Lama 20218 Haute-Corse Corse

Architecture : Parcours dans le village « Da una casa all’altra, sur le chemin de l’histoire », à la découverte des vieilles maisons du XVIIème au XIXème siècles

Mairie Lama