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Parcours dans le village « Da una casa all’altra, sur le chemin de l’histoire », Village de Lama, Lama

vendredi 18 septembre 2026 · Village de Lama · Lama

Parcours dans le village « Da una casa all’altra, sur le chemin de l’histoire », Village de Lama, Lama

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Village de Lama
Adresse
Lama
Ville
20218 Lama
Département
Haute-Corse

Parcours dans le village « Da una casa all’altra, sur le chemin de l’histoire » 18 – 20 septembre Village de Lama Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Architecture : Parcours dans le village « Da una casa all’altra, sur le chemin de l’histoire », à la découverte des vieilles maisons du XVIIème au XIXème siècles

Village de Lama Lama Lama 20218 Haute-Corse Corse
Architecture : Parcours dans le village « Da una casa all’altra, sur le chemin de l’histoire », à la découverte des vieilles maisons du XVIIème au XIXème siècles

Mairie Lama

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