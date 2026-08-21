Sentiers des fontaines, Village de Lama, Lama
vendredi 18 septembre 2026 · Village de Lama · Lama
Informations pratiques
Sentiers des fontaines 18 – 20 septembre Village de Lama Haute-Corse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T08:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Randonnée libre
Le chemin de Funtana di u Canale , Route du haut du Village , 20 min A/R
De l’entrée du village, rejoindre l’église « Notre Dame de la visitation et Saint Laurent » emprunter la route qui s’élève à votre droite vers le haut du village. Après un parcours de 600 m un panneau de bois vous indique la fontaine.
Le chemin de Funtana Bona , Route du haut du village (vers le complexe sportif ) , 30 min A/R
De l’entrée du village, rejoindre l’église « Notre Dame de la visitation et Saint Laurent » emprunter la route qui s’élève à votre droite vers le haut du village. Continuer en direction de la piscine municipale, avant le dernier virage un panneau de bois vous indique la fontaine. Cette fontaine qui est également sur le parcours du sentier du patrimoine.
Village de Lama Lama Lama 20218 Haute-Corse Corse
Randonnée libre
F.Bona
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