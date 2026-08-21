Sentier du patrimoine de Lama, Village de Lama, Lama
vendredi 18 septembre 2026 · Village de Lama · Lama
Informations pratiques
Sentier du patrimoine de Lama 18 – 20 septembre Village de Lama Haute-Corse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00
Boucle A/R durée 2H
Le départ de la boucle est situé sur la place du village où se trouve l’église paroissiale de San Lorenzu (15ième siècle). Vous circulerez dans les ruelles étroites du centre médiéval avant de rejoindre un sentier qui est également le point de départ pour gravir le Monte Astu (1535 m). Après une brève ascension vous atteindrez le petit plateau de Luzarellu, point dominant de l’itinéraire qui vous offrira un vaste panorama sur toute la région. Le retour emprunte un vallon qui était le potager de Lama puis, après une halte rafraîchissante à la « Funtana Bona », vous traverserez les anciennes terrasses de cultures que soutiennent d’innombrables murs de pierre sèche. Enfin, vous terminerez cette boucle en rejoignant le village par un site insolite, celui des caves à fromages de la maison Corallini.
Morphologie du terrain : Situé sur zone de moyenne montagne, le circuit parcours le village et sa proximité sur une distance de 2 km à faible dénivelé.
Appréciation esthétique : Richesses architecturales et paysagères (village classé « 4 fleurs »).
Végétation et espèces : Oléastres, oliviers centenaires, genévriers, maquis, prairies naturelles.
Village de Lama Lama Lama 20218 Haute-Corse Corse
Boucle A/R durée 2H
CCIRB
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