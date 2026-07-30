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Parcours de 8 séances numériques seniors Espace seniors Barberie Nantes
jeudi 5 novembre 2026 · Espace seniors Barberie · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-05 09:30 – 12:30
Gratuit : non 5 euros 5€ le parcours de 8 séancesInscription obligatoire au 07.65.18.23.81 Senior – Age maximum : 99
Parcours de 8 ateliers numériques collectifs animés par l’association ANADOM. Chaque séances permettra d’ apprendre à utiliser les outils numériques et mieux comprendre les enjeux au quotidien. Les séances se dérouleront les jeudis 8, 15, 22 octobre 2026 puis les jeudis 5, 12,19, 26 novembre et en fin le jeudi 3 décembre, de 9h30 à 12h30
Espace seniors Barberie Nantes 44322
07.65.18.23.81
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