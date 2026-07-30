Parcours de 8 séances numériques seniors Espace seniors Barberie Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-05 09:30 – 12:30

Gratuit : non 5 euros 5€ le parcours de 8 séancesInscription obligatoire au 07.65.18.23.81 Senior – Age maximum : 99

Parcours de 8 ateliers numériques collectifs animés par l’association ANADOM. Chaque séances permettra d’ apprendre à utiliser les outils numériques et mieux comprendre les enjeux au quotidien. Les séances se dérouleront les jeudis 8, 15, 22 octobre 2026 puis les jeudis 5, 12,19, 26 novembre et en fin le jeudi 3 décembre, de 9h30 à 12h30

Espace seniors Barberie Nantes 44322

07.65.18.23.81



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