UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Parcours de 8 séances numériques seniors Espace seniors Barberie Nantes

jeudi 5 novembre 2026 · Espace seniors Barberie · Nantes

Parcours de 8 séances numériques seniors Espace seniors Barberie Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 5 novembre 2026
Fin
jeudi 5 novembre 2026
Heure de début
09:30
Lieu
Espace seniors Barberie
Adresse
111 rue Pierre Yvernogeau
Ville
44322 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
5 euros 5€ le parcours de 8 séancesInscription obligatoire au 07.65.18.23.81

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-05 09:30 – 12:30
Gratuit : non 5 euros 5€ le parcours de 8 séancesInscription obligatoire au 07.65.18.23.81 Senior – Age maximum : 99 

Parcours de 8 ateliers numériques collectifs animés par l’association ANADOM. Chaque séances permettra d’ apprendre à utiliser les outils numériques et mieux comprendre les enjeux au quotidien. Les séances se dérouleront les jeudis 8, 15, 22 octobre 2026 puis les jeudis 5, 12,19, 26 novembre et en fin le jeudi 3 décembre, de 9h30 à 12h30

Espace seniors Barberie Nantes 44322
07.65.18.23.81


Afficher la carte du lieu Espace seniors Barberie et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)