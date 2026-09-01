Parcours de mémoire Sur les Pas de la résistance dans les Sucs Place du Prieuré Yssingeaux
samedi 19 septembre 2026 · Place du Prieuré · Yssingeaux
Informations pratiques
Yssingeaux
Parcours de mémoire Sur les Pas de la résistance dans les Sucs
Place du Prieuré Départ du circuit devant le Monument aux Morts Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Revivez les traces de l’histoire au travers d’un parcours en voiture de 106 km (2h50) sur les stèles et faits d’armes de la résistance entre Loire et Meygal. Un parcours pour tous ! Dépliant disponible à l’Office de Tourisme.
.
Place du Prieuré Départ du circuit devant le Monument aux Morts Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 10 69 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Relive the traces of history on a 106-km (2 hours 50 minutes) drive through the landmarks and heroic deeds of the Resistance between the Loire and Meygal. A route for everyone! Brochure available at the Tourist Office.
L’événement Parcours de mémoire Sur les Pas de la résistance dans les Sucs Yssingeaux a été mis à jour le 2026-08-17 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
À voir aussi à Yssingeaux (Haute-Loire)
- Puces des couturières et des loisirs créatifs Salle du Foyer Rural Yssingeaux 12 septembre 2026
- Concours de pétanque Avenue du 8 Mai Yssingeaux 12 septembre 2026
- Ouverture de la Saison Culturelle Spectacle offert Impasse du Théâtre Yssingeaux 12 septembre 2026
- Thé Dansant Rue Jean de Bourbon Yssingeaux 13 septembre 2026
- Séance découverte gratuite de sophrologie école maternelle Saint Gabriel Yssingeaux 17 septembre 2026