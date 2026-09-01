Parcours de mémoire Sur les Pas de la résistance dans les Sucs Place du Prieuré Yssingeaux

Informations pratiques

Yssingeaux

Parcours de mémoire Sur les Pas de la résistance dans les Sucs

Place du Prieuré Départ du circuit devant le Monument aux Morts Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Revivez les traces de l’histoire au travers d’un parcours en voiture de 106 km (2h50) sur les stèles et faits d’armes de la résistance entre Loire et Meygal. Un parcours pour tous ! Dépliant disponible à l’Office de Tourisme.

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Place du Prieuré Départ du circuit devant le Monument aux Morts Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 10 69 50

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English :

Relive the traces of history on a 106-km (2 hours 50 minutes) drive through the landmarks and heroic deeds of the Resistance between the Loire and Meygal. A route for everyone! Brochure available at the Tourist Office.

L’événement Parcours de mémoire Sur les Pas de la résistance dans les Sucs Yssingeaux a été mis à jour le 2026-08-17 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire