Châtillon-Coligny

Parcours de nos illustres

Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Parcours de nos illustres

Visite guidée gratuite par les amis du musée du cimetière de Châtillon-Coligny. RDV au musée à 15h. .

Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 61 39

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English :

The careers of our illustrious

L’événement Parcours de nos illustres Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-04-27 par OT GATINAIS SUD