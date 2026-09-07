Parcours de visite du Théâtre, Théâtre Saint-Louis, Cholet

Informations pratiques

Parcours de visite du Théâtre Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Théâtre Saint-Louis Maine-et-Loire

Groupe de 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Théâtre Saint-Louis vous ouvre ses portes. L’occasion pour le grand public de connaitre l’histoire du bâtiment, de pousser les portes de la salle pour découvrir son plateau et sa machinerie, ainsi que les coulisses. Venez rencontrer les équipes administrative et technique qui font vivre ce lieu.

Théâtre Saint-Louis Rue Jean Vilar, 49300 Cholet, France Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire 0272772424 Doté d’une jauge de plus de 850 places et d’un aménagement technique de tout premier ordre, le Théâtre Saint-Louis a été conçu pour permettre aux spectacles de notre temps de se donner dans les meilleures conditions, pour les artistes et les spectateurs.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Théâtre Saint-Louis vous ouvre ses portes. L’occasion pour le grand public de connaitre l’histoire du bâtiment, de pousser les portes de la et…

©Théâtre Saint-Louis