Parcours de visite | Visite du palais du Roure à la lanterne, Palais du Roure, centre de culture provençale, Avignon

Parcours de visite | Visite du palais du Roure à la lanterne Samedi 23 mai, 19h00 Palais du Roure, centre de culture provençale Vaucluse

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00

À 19h, 19h45, 20h30 et 21h15

Éclairés uniquement par la douce lumière des lanternes, laissez-vous guider au coeur du palais du Roure pour une visite unique et insolite du deuxième étage, qui vous sera exceptionnellement ouvert.

Palais du Roure, centre de culture provençale 3 Rue du College de Roure, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0413605001 https://www.avignon.fr/les-equipements/les-musees/palais-du-roure [{« type »: « email », « value »: « reservation.palaisduroure@mairie-avignon.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 13 60 50 01 »}] Lieu témoignant de l’histoire d’une grande famille avignonnaise et d’une architecture constamment remaniée depuis le XVe siècle.

Ancien Hôtel de Baroncelli-Javon, Fondation Flandreysy-Espérandieu. Pendant cinq siècles, de 1469 à 1908, les Baroncelli, originaires de Florence, occupèrent la demeure gothique transformée au XVIIe siècle en hôtel particulier auquel Frédéric Mistral donna le nom de “Palais du Roure” au XIXe siècle.

Aujourd’hui centre de culture méditerranéenne, plus spécialement consacré à la Provence, son histoire, ses traditions, sa langue et sa littérature. Le musée est ouvert à tous et gratuit du mardi au samedi.

À 19h, 19h45, 20h30 et 21h15

© Ville d’Avignon