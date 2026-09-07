Parcours découverte du petit patrimoine en autonomie dans le bourg sur les traces de Jeanne d’Arc, Église Saint-Michel, Craon

Informations pratiques

Parcours découverte du petit patrimoine en autonomie dans le bourg sur les traces de Jeanne d’Arc 19 et 20 septembre Église Saint-Michel Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte du petit patrimoine du bourg, en toute autonomie, sur les traces de Jeanne d’Arc.

Un plan accompagné d’un petit quiz sera remis à chaque participant.

Église Saint-Michel 1 Place Saint Michel, 86110 Craon, France Craon 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549512244

Parcours découverte du petit patrimoine en autonomie dans le bourg sur les traces de Jeanne d’Arc.

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