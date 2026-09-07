UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Craon

Parcours découverte du petit patrimoine en autonomie dans le bourg sur les traces de Jeanne d’Arc, Église Saint-Michel, Craon

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Michel · Craon

Parcours découverte du petit patrimoine en autonomie dans le bourg sur les traces de Jeanne d’Arc, Église Saint-Michel, Craon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Michel
Adresse
1 Place Saint Michel, 86110 Craon, France
Ville
86110 Craon
Département
Vienne
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Parcours découverte du petit patrimoine en autonomie dans le bourg sur les traces de Jeanne d’Arc 19 et 20 septembre Église Saint-Michel Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte du petit patrimoine du bourg, en toute autonomie, sur les traces de Jeanne d’Arc.

Un plan accompagné d’un petit quiz sera remis à chaque participant.

Église Saint-Michel 1 Place Saint Michel, 86110 Craon, France Craon 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549512244
Parcours découverte du petit patrimoine en autonomie dans le bourg sur les traces de Jeanne d’Arc.

©

À voir aussi à Craon (Vienne)