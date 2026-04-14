Parcours d’énigmes au cœur du circuit, Musée du château des ducs de Wurtemberg, Montbéliard

Parcours d’énigmes au cœur du circuit Samedi 23 mai, 19h00 Musée du château des ducs de Wurtemberg Doubs

Livret distribué gratuitement à l’accueil | Inclus avec le billet d’entrée du circuit historique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Un vol presque parfait… ? Profitant du chantier de rénovation du château, une taupe s’est infiltrée dans l’équipe, envoyée par un riche collectionneur… En soutien, le « boss » vous envoie, vous, fidèle(s) homme(s) de main. Votre mission : localiser un tableau fraichement installé, collecter les informations compilées par la taupe et dérober l’œuvre sans bavure.

Serez-vous à la hauteur ?

Chaque indice récupéré dans les salles du musée vous rapprochera un peu plus de la vérité… Attention à ne pas vous faire berner !

Un parcours d’énigmes à expérimenter seul(e), en famille ou entre amis.

Musée du château des ducs de Wurtemberg 25200 Montbéliard Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381992261 https://www.chateaumontbeliardwurtemberg.fr/musee-du-chateau-des-ducs-de-wurtemberg [{« type »: « link », « value »: « https://chateaumontbeliardwurtemberg.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}] Perché sur son éperon rocheux, le château domine la ville et le paysage alentours depuis plus de 1 000 ans. Forteresse au Moyen Âge, résidence ducale depuis la Renaissance, il abrite désormais un musée.

Emblème de la ville, il fait actuellement l’objet d’un vaste projet de rénovation pour en faire un haut lieu touristique et culturel.

Un vol presque parfait… ? Profitant du chantier de rénovation du château, une taupe s’est infiltrée dans l’équipe, envoyée par un riche collectionneur… En soutien, le « boss » vous envoie, vous, …

© Ville de Montbéliard