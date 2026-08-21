Parcours d’énigmes dans la cité médiévale de Montluçon, jardin Wilson, Montluçon

Informations pratiques

Parcours d’énigmes dans la cité médiévale de Montluçon Samedi 19 septembre, 14h00 jardin Wilson Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) de la ville de Montluçon vous propose une découverte de la ville de manière amusante et ludique.

Au travers de jeux et d’énigmes le temps d’un après-midi, venez passer un beau moment en famille ou entre amis.

jardin Wilson 38-50 Boulevard Carnot, 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) de la ville de Montluçon vous propose une découverte de la ville de manière amusante et ludique.

©Ministère de la Culture