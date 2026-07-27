Parcours d’orientation Les Balises du Temps Place de Verdun Fontenay-le-Comte

Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

Parcours d’orientation Les Balises du Temps

Place de Verdun Office de Tourisme Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 10:00:00

fin : 2026-07-28 13:00:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15

Nouveauté 2026 explorez la ville de Fontenay-le-Comte, carte et boussole en main

Tout commence à l’Office de Tourisme à Fontenay-le-Comte où l’on vous remet votre kit. À l’intérieur 1 carte d’orientation, 1 plan de découverte de la ville et 1 boussole avec loupe. Juste l’essentiel pour partir en mission : marcher, observer, coopérer. Ici, pas d’écran. Juste vous, la carte et la ville à conquérir.

Votre objectif est clair poinçonner tous les points du parcours. Les 10 balises sont réparties dans un périmètre défini du centre historique. Elles peuvent être trouvées dans n’importe quel ordre. Stratèges, à vous de choisir votre itinéraire.

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Lieu de rendez-vous Office de Tourisme de Fontenay-le-Comte, place de Verdun 85200 Fontenay-le-Comte

Horaires selon les horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme de Fontenay-le-Comte (consulter les horaires 2026)

Parcours dans le centre historique de Fontenay-le-Comte

Durée de 45 min à 1h30 (variable selon votre rythme)

Public à partir de 8 ans (âge conseillé)

La réservation en ligne est disponible jusqu’à 1h avant le créneau sélectionné.

D’autres créneaux horaires sont possibles en se présentant directement à l’Office de Tourisme.

Tarifs

Kit (4 pers.) 12,00€

Kit supplémentaire (4 pers.) 6,00€

INFORMATIONS PRATIQUES

– Se présenter au plus tard 1h30 avant la fermeture de l’Office de Tourisme pour acheter votre kit

– Le parcours se déroule entièrement en extérieur

– Le parcours est adapté aux personnes à mobilité réduite et poussettes

– À vous de définir dans quel ordre vous partez à la recherche des 10 balises afin d’optimiser le parcours

COMMENT FONCTIONNE UN KIT ?

– 1 kit est valable pour 4 personnes maximum pour profiter au mieux de l’activité.

– Chaque kit comprend

– 1 plan du parcours avec les repères des balises

– 1 boussole avec loupe intégré

– 1 plan de découverte de la ville

Le kit supplémentaire à 6,00€ est uniquement réservable après l’achat d’un premier kit à 12,00€. .

Place de Verdun Office de Tourisme Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

New in 2026: Explore the town of Fontenay-le-Comte with a map and compass in hand

L’événement Parcours d’orientation Les Balises du Temps Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin