PARCOURS D’ORIENTATION PATRIMONIAL POUR LES SCOLAIRES Salle Ginette Forgues Castanet-Tolosan
vendredi 18 septembre 2026 · Salle Ginette Forgues · Castanet-Tolosan
Informations pratiques
Castanet-Tolosan
PARCOURS D’ORIENTATION PATRIMONIAL POUR LES SCOLAIRES
Salle Ginette Forgues 16 Avenue de Toulouse Castanet-Tolosan Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 09:00:00
fin : 2026-09-18 17:00:00
Date(s) :
2026-09-18
La Ville de Castanet-Tolosan propose aux élèves des écoles Castanéennes un parcours d’orientation mêlant découvertes patrimoniales et chasse au trésor dans le centre ancien de la Ville, le tout sous …
La Ville de Castanet-Tolosan propose aux élèves des écoles Castanéennes un parcours d’orientation mêlant découvertes patrimoniales et chasse au trésor dans le centre ancien de la Ville, le tout sous le signe de poésie castanéenne occitane !
L’animation s’inscrit dans le cadre de l’événement Les Enfants du Patrimoine en partenariat avec le CAUE. .
Salle Ginette Forgues 16 Avenue de Toulouse Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie
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English :
The City of Castanet-Tolosan is offering students at Castanet schools an orientation program that combines heritage exploration and a treasure hunt in the city’s historic center, all as part of ?
L’événement PARCOURS D’ORIENTATION PATRIMONIAL POUR LES SCOLAIRES Castanet-Tolosan a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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