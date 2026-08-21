QI GONG et CNV du Ressenti à l’expression, Salle Marius Petipa, Castanet-Tolosan

Informations pratiques

QI GONG et CNV du Ressenti à l’expression Dimanche 13 septembre, 14h00 Salle Marius Petipa Haute-Garonne

50 € / 45 € adhérents association 5 Mouvements pour Soi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T14:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T14:00:00+02:00 – 2026-09-13T18:00:00+02:00

Vivez l’expérience Qi Gong & Communication Non Violente !

Un atelier pour se reconnecter à soi, apaiser le corps et retrouver une communication juste.

Le Qi Gong invite à habiter son corps, à calmer le mental et à retrouver un état de présence. La Communication Non Violente (CNV) ouvre un espace pour accueillir ses ressentis et les exprimer avec justesse. Réunies dans cet atelier, les deux pratiques forment un chemin vivant : du ressenti à l’expression.

Une expérience pour se retrouver et transformer sa façon d’être en relation.

Au programme

Séquences de Qi Gong guidées par Anne Darnès Gailhard

Exploration de la CNV animée par Christine Carro

Mises en pratique, échanges, partage en groupe

Ouvert à toutes et tous, aucun prérequis nécessaire.

Cet atelier est aussi une porte d’entrée vers un cycle mensuel Qi Gong & CNV qui démarrera à l’automne.

Infos pratiques

Dimanche 13 Septembre — 14h à 18h, Salle Petipa, Castanet-Tolosan (31) 50 € / 45 € adhérents association 5 Mouvements pour Soi

Inscription : 5mouvementspoursoi@gmail.com — 06 28 62 13 70

Salle Marius Petipa place argyroupolis 31320 Castanet-tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « 5mouvementspoursoi@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 28 62 13 70 »}, {« type »: « link », « value »: « https://5mouvementspoursoi.fr/ »}] [{« link »: « mailto:5mouvementspoursoi@gmail.com »}]

Découvrez l’alliance du Qi Gong et de la Communication Non Violente pour plus de sérénité et des relations apaisées