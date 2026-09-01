Parcours en ville en autonomie Romans au Moyen-Âge Journées Européennes du Patrimoine Rue du mouton Romans-sur-Isère
samedi 19 septembre 2026 · Rue du mouton · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Parcours en ville en autonomie Romans au Moyen-Âge Journées Européennes du Patrimoine
Rue du mouton Rdv devant la Maison du Mouton Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, scannez le QR Code présent sur le programme en PDF et partez en autonomie à la découverte du passé médiéval du centre historique. Parcours actif uniquement les 19 et 20 Septembre !
.
Rue du mouton Rdv devant la Maison du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Parcours en ville en autonomie Romans au Moyen-Âge Journées Européennes du Patrimoine
As part of European Heritage Days, scan the QR code on the PDF program and set out on your own to explore the medieval past of the historic district. Active tour available only on September 19 and 20!
L’événement Parcours en ville en autonomie Romans au Moyen-Âge Journées Européennes du Patrimoine Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-09-02 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Romans-sur-Isère (Drôme)
- Apéro Anglais La Maison Nugues Romans-sur-Isère 10 septembre 2026
- Jeudi ciné Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere Romans-sur-Isère 10 septembre 2026
- Des romans à Romans Cité de la Chaussure Romans-sur-Isère 12 septembre 2026
- Salon du bien être et de la spiritualité Vibre ta ville place Jean Jaurès Romans-sur-Isère 12 septembre 2026
- Concert d’orgue avec Irena Kummer Parvis Jean XXIII Romans-sur-Isère 12 septembre 2026