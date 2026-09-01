Parcours en ville en autonomie Romans au Moyen-Âge Journées Européennes du Patrimoine Rue du mouton Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Parcours en ville en autonomie Romans au Moyen-Âge Journées Européennes du Patrimoine

Rue du mouton Rdv devant la Maison du Mouton Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, scannez le QR Code présent sur le programme en PDF et partez en autonomie à la découverte du passé médiéval du centre historique. Parcours actif uniquement les 19 et 20 Septembre !

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Rue du mouton Rdv devant la Maison du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English : Parcours en ville en autonomie Romans au Moyen-Âge Journées Européennes du Patrimoine

As part of European Heritage Days, scan the QR code on the PDF program and set out on your own to explore the medieval past of the historic district. Active tour available only on September 19 and 20!

L’événement Parcours en ville en autonomie Romans au Moyen-Âge Journées Européennes du Patrimoine Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-09-02 par Valence Romans Tourisme