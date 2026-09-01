Parcours en ville Les belles demeures de Romans Journées Européennes du Patrimoine Rue du mouton Romans-sur-Isère
samedi 19 septembre 2026 · Rue du mouton · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Parcours en ville Les belles demeures de Romans Journées Européennes du Patrimoine
Rue du mouton Rdv devant la Maison du Mouton Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir les belles demeures de Romans grâce à un parcours commenté en ville par les guides du service Pays d’Art et d’Histoire.
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Rue du mouton Rdv devant la Maison du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
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English : Parcours en ville Les belles demeures de Romans Journées Européennes du Patrimoine
As part of European Heritage Days, come discover the beautiful mansions of Romans on a guided tour of the town led by guides from the Pays d’Art et d’Histoire organization.
L’événement Parcours en ville Les belles demeures de Romans Journées Européennes du Patrimoine Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-09-02 par Valence Romans Tourisme
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